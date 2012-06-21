Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Виробнича діяльність трудового колективу ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу групи компаній RGM group, добре знана не тільки на Сумщині, а й далеко за її межами. Впродовж останніх років мостобудівники на практиці успішно втілили низку відповідальних проектів. В ці літні дні продовжують інтенсивно і якісно працювати одразу на кількох стратегічних об’єктах.
Зокрема, в рамках спільної програми Президента та Уряду «Велике будівництво» ремонтники на замовлення Служби автомобільних доріг в Сумській області лагодять чотири мости і мостові переходи в різних географічних куточках слобожанського краю. Хід робіт перебуває під постійним контролем голови Сумської ОДА Романа Грищенка, який визначив виконання означеної програми пріоритетом у повсякденній діяльності.
З-поміж першочергових об’єктів — міст через річку Ворскла у селі Климентове Охтирського району, який зведений ще 60 років тому і впродовж останнього десятиліття гостро потребував ремонту.
Станом на середину червня успішно завершено черговий етап реконструкції. Зараз будівельники доглядають за бетонним покриттям, поливаючи його водою, облаштовують під’їзні шляхи до мосту, дорожні корита, готують основу із щебенево-піщаних сумішей С-5 з подальшою укладкою суміші, обробленою цементом М-40. Загалом тут вже зведений новий мостовий перехід паралельно з наявним. Найближчими днями будуть замінені старі прольоти, завдяки чому два мости «об’єднаються». Ширина нового становитиме 9,5 метра.
Як підсумок кількарічної напруженої роботи, в серпні нинішнього року цей красень-велет має постати в усій своїй красі і надійності, адже ремонтники працюють з раннього ранку до пізнього вечора, а в найбільш відповідальні періоди, як, приміром, під час укладання і бетонування монолітної плити центрального 3-4 прольоту, цілодобово.
Майже завершені роботи з реконструкції мосту в селах Шевченкове та Галаївець, де залишилося прокласти лише дорожнє покриття. А ось в селі Кімличка Липоводолинського району мостобудівники тільки розпочали ремонт мостового переходу через струмок, який триватиме два місяці. Цей населений пункт, де мешкають понад 500 селян, перетинає балка Гнилий Яр. Саме там протікає струмок із аварійним мостом, який не тільки завдає багато незручностей місцевим мешканцям, а й наражає на небезпеку. Мостобудівники, аби не перекривати рух, вже полагодили одну частину переходу, а зараз беруться за іншу. Орієнтовно через два місяці роботи будуть повністю завершені.
Таким чином спеціалісти групи компаній RGM group ефективно використовують сприятливу літню пору, аби до настання холодів виконати якомога більший обсяг ремонту на мостах і переходах у різних населених пунктах краю і вчергове підтвердити своє високе професійне реноме.
ДОВІДКА «УК»
За даними ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгiна», на території Сумщини на дорогах загального користування місцевого значення розташовано 285 штучних споруд загальною довжиною 7021,06 метра, які збудовані від 20 до 50 років тому. На окремих з часу введення в експлуатацію не проводилось жодного ремонту. Орієнтовно 70% споруд перебувають в аварійному або передаварійному стані і потребують термінового ремонту задля безпеки дорожнього руху.