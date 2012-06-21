Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
18 червня відбудеться відеоконференція лідерів країн-членів Східного партнерства: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. На засіданні головуватиме президент Європейської Ради Шарль Мішель. У ньому візьмуть участь також очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
«Очікується, що лідери ще раз підтвердять стратегічну важливість Східного партнерства, а також підтримають солідарність у часи кризи, яка виникла через поширенням COVID-19», — йдеться у повідомленні ЄК. Крім того, лідери обговорять довгострокові цілі політики Східного партнерства й пріоритети розвитку ініціативи на наступні десять років, які буде офіційно затверджено під час фізичного саміту Східного партнерства, проведення якого заплановано на початок 2021 року.
Як повідомлялося раніше, за результатами відеоконференції не очікують підписання підсумкового документа, оскільки такий формат зустрічей не вважають офіційним.