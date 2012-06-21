Лідери країн-членів ЄС розглянуть питання про виконання мінських домовленостей під час відеоконференції, яка відбудеться 19 червня. Про це йдеться у листі-запрошенні президента Ради ЄС Шарля Мішеля, опублікованому на її сайті.
Центральною темою зустрічі буде обговорення Плану про відновлення економіки Євросоюзу після наслідків епідемії коронавірусу й семирічний бюджету ЄС. Окрім цього, європейські лідери обговорять важливі фінансові й гуманітарні питання. «Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану справ щодо імплементації мінських угод», — вказано в листі.
Відеоконференція почнеться з обміну думками з президентом Європейського парламенту Давідом Сассолі. Потім прем'єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч зробить коротку презентацію підсумків головування Хорватії у Раді ЄС, а президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель поспілкуються про результати відеоконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
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