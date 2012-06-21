Міська влада не розглядає питання можливого вимкнення ліфтів у київських багатоповерхівках. «Ми не будемо цього роботи, хоча на ліфтових кнопках насправді збирається багато бруду та бактерій. Але столичні керуючі компанії згідно із графіком обробляють ліфтові кабіни для запобігання розповсюдженню бактерій та вірусів», – наголосив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу 6 квітня.
«Тож якщо ліфт у вашому будинку раптом перестав працювати, це не означає, що його вимкнули до кінця карантину комунальні служби. Це лише може означати, що він зламався і закритий на ремонт. Із заявками на усунення його пошкоджень слід звертатися за номерам 15-51 або 15-57», – поінформував очільник столиці.
Віталій Кличко також наголосив, що у Києві щодня комунальні служби проводять обробку вулиць. Робота триває цілодобово у всіх районах. Розчини, якими проводиться прибирання, містять спеціальні компоненти, які зв’язують бруд, пил та бактерії і не дають їм здійматися у повітря. А зупинки громадського транспорту щодня обробляються антисептиками. Найбільш людні – двічі на день. Дезінфікують також підземні переходи, під’їзди будинків, ручки на дверях та вікнах у них, ліфти, перила. Він нагадав, що в столиці близько 11,5 тисячі житлових будинків.
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«Урядового кур’єра»