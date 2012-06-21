Тривимірний портрет святого Миколая, який вже деякі назвали найбільш реалістичним і точним, створила група учених з лабораторії лицьової анатомії при Ліверпульському університеті імені Джона Мура (Великобританія).
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Як повідомляє «Фома в Україні», для цього вони, використовуючи антропометричні та історичні дані, застосували спеціальну технологію реставрації лицьових кісток і тканин і тривимірну інтерактивну технологію.
За словами професора Кароліни Уілкінсон, при реконструкції були задіяні «всі скелетні останки й історичні свідчення, отримані з наявних на сьогодні джерел.
При цьому, вчені використовували найсучасніші досягнення в галузі лицьової анатомії, детальні дані турецьких вчених з тканин і CGI-технології (комп'ютерної генерації зображень)».
Повідомляється, що, зокрема, дослідники відтворили зламаний ніс святого Миколая, який, за словами Кароліни Уілкінсон, зберіг після загоєння характерну легку асиметричність і надавав особі суворості.