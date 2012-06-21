Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Із Полтави на Апенніни разом із 19-ма іншими українськими медиками-добровольцями вирушив і представник Української медичної стоматологічної академії, який працює там заввідділом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор Дмитро Шкурупій.
Очікується, що він півмісяця працюватиме у Мілані, а потім набутий досвід застосовуватиме на практиці у Полтаві, щоб не допустити поширення коронавірусу серед полтавців. Приймаюча сторона надала нашим медикам-волонтерам роботу й житло, однак важливіший за гостинність безцінний лікувальний досвід.