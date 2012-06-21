Вода може виявитися корисною для профілактики багатьох захворювань від коронавірусу до раку.
Таку думку висловив турецькому виданню Sözcü фахівець з внутрішніх хвороб і нефрології, лікар Арзу Акгюль.
У публікації, зокрема, йдеться про те, що вода відіграє важливу роль у метаболічних процесах, що відбуваються в організмі. Вона доставляє живильні речовини, виводить токсини, впливає на температуру тіла і щільність крові.
Експерт зазначає, що достатнє вживання води необхідне для роботи нирок. Якщо людина не отримує необхідної кількості рідини, то токсини накопичуються в крові, можуть з'являтися камені в нирках і виникає небезпека розвитку ниркової недостатності.
«Для міцного імунітету необхідно збалансоване і адекватне харчування. Споживання води також важливе для очищення організму від токсинів і стимулювання обміну речовин. Щоденне споживання достатньої кількості води допомагає виводити токсини з організму і нейтралізовувати бактерії і віруси», - зазначає Арзу Акгюль.
У публікації рекомендується пити мінімум 2-2,5 літра рідини влітку і не менше 1,5 літра взимку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»