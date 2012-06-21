Необхідно з’їсти зранку щось солоне, наприклад квашений огірок чи шматок оселедця, щоб у спеку хотілося менше пити.
Так стверджує старший науковий співробітник відділення симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології ім. Стражеско Володимир Гранич.
Це дозволить затримати воду в крові, таким чином, знизиться бажання випити води. За словами експерта, якщо людина здорова, їй бажано затримати воду в організмі.
Лише кілька грамів солі допоможуть тримати більше рідини в кровоносному річищі. Навіть попри вживання солоних продуктів, людина менше відчуватиме спрагу.
Фахівець запропонував простий метод стеження за кількістю води в організмі. Потрібно спостерігати за кольором сечі, якщо вона коричнева – організму бракує води і йде згущення крові.