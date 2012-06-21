Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Чутки про можливе закриття на Полтавщині з 1 квітня усіх медичних закладів психіатричного профілю й протитуберкульозних диспансерів не підтвердилися. Вони працюватимуть і після зазначеної дати, а всі пацієнти відповідних закладів і надалі отримуватимуть необхідну допомогу. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі громадського здоров'я.
Разом із тим, медики підтвердили, що нововведення таки будуть. Деякі лікарні об'єднають, там замість кількох головних лікарів буде один. Зате оптимізація дозволить краще забезпечити лікарні матеріально. Вони фінансуватимуться краще, ніж у 2019 році. В цілому у 2020 році грошове забезпечення галузі збільшилося на 10%.