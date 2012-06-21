Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Тепла цьогорічна зима не дала добре виспатися комахам, зокрема й таким небезпечним для людини, як кліщі. За інформацією Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, перших збудників бореліозу або хвороби Лайма, почати приносити на дослідження ще в лютому. А нині, незважаючи на карантин, частина садівників та городників почала активно поратися біля землі, хтось відпочиває в лісі, забуваючи про небезпеку. Кліщі, чиїх укусів людині слід остерігатися, перебуваючи на природі, сидять у траві, на невисоких деревах, у ґрунті. Більше трьохсот випадків згаданої хвороби, виявленої торік на Черкащині, змушують уважно ставитися до цієї загрози.
Лікарі-епідеміологи застерігають: кліщовий енцефаліт може привести до інвалідності. Хвороба починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти та порушення сну. Заразитися можна не лише під час кровосмоктання, а й випадково розчавивши кліща чи при розчісуванні місця укусу, при вживанні в їжу сирого молока інфікованих кіз чи корів.
Запобігти укусам можна, користуючись відповідним одягом та взуттям, ретельно оглядаючи себе після прогулянки або роботи на природі. Засоби особистого захисту від шкідливих комах прості і доступні кожній людині, яка дбає про своє здоров’я.