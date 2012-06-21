Лікарі з Університетської клініки Кельна провели дослідження і довели, що вживання какао є один із найкращих способів побороти підвищений кров'яний тиск.
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В ході експерименту добровольців розділили на дві групи. Люди з першої включили в свій раціон продукти з високим вмістом какао. А другій групі призначили препарати від гіпертонії. За підсумками дослідження вчені повідомили, що добровольці з першої команди перестали скаржитися на підвищений тиск.
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Лікарі також заявили, що за результатами експерименту можна висунути нову гіпотезу про те, що вживання какао знижує ризик інфаркту або інсульту на 10-20%. Справа в тому, що в ньому містяться флавоніди, які стимулюють кровопостачання. Такі речовини очищають організм від токсинів.
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Якщо ви наважитеся лікувати гіпертонію за допомогою какао, вибирайте продукти без цукру, щоб контролювати обсяг глюкози в організмі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»