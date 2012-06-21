Артерії постачають кров і кисень у різні частини тіла від голови до пальців ніг. Щоб кров і кисень рівномірно потрапляли по всьому організму, потрібно мати здорові артерії. Однак у багатьох людей закупорюються артерії. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, кожні 40 секунд у Сполучених Штатах трапляється серцевий напад, який може бути спричинений закупоркою артерій.

Засмічення артерій відбувається, коли на внутрішніх стінках артерій утворюється зубний наліт і блокується кровотік, зменшуючи кількість крові і кисню, які переміщаються по всьому тілу. Через це частини людського тіла не можуть функціонувати добре, і внутрішні органи також пошкоджуються в результаті цього.

«Урядовий кур’єр» знайшов прості, натуральні і корисні для здоров'я засоби з очищення артерій, зокрема такі три компоненти, як часник, куркума і вівсянка.

Чому вони працюють і як використовувати кожен:

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Було виявлено, що часник допомагає знизити рівень LDL, запобігаючи прилипанню холестерину до стінок артерій. Це запобігає засміченню артерій, утворенню тромбів і, в свою чергу, знижує кров'яний тиск.

Лікарі радять вживати 2-4 зубчики сирого часнику в день. Часник також можна знайти у формі таблеток і капсул, а також в екстракті або порошку.

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Куркума – це спеція, яка допомагає лікувати закупорені артерії, знизити рівень шкідливого холестерину і поліпшити роботу серця. Куркумін, що міститься в куркумі, має протизапальні і антиоксидантні властивості, які перешкоджають утворенню тромбоцитів. Це також може розслабити кровоносні судини і знизити ризик серцевого нападу або інсульту.

Один із способів вживання куркуми – взяти 1 чайну ложку порошку і додати трохи меду в тепле молоко. Пийте його 1-2 рази в день. Порошок куркуми також можна додавати в соус або суп. Також можна приймати добавки з куркумою (400-600 мг 3 рази на день). Проте, краще всього проконсультуватися з лікарем перед початком будь-якого режиму прийому добавок.

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Вівсянкає відмінним харчуванням для серця завдяки високому вмісту розчинних волокон. Американській кардіологічній асоціації було рекомендовано, щоб загальне споживання клітковини для дорослих становило від 25 до 30 г в день з їжею, а не з добавками. Ось чому вівсяна каша є фантастичним варіантом.

Фактично, миска вівсянки, зварена з 3/4 склянки сухого вівса, містить 3 г розчинних волокон, які легше перетравлюються, ніж нерозчинні волокна. Розчинна клітковина зв'язується з холестерином в організмі, допомагає його перетравлювати, а не всмоктувати в кровотік. Це допомагає знизити рівень холестерину в крові.

Щоб отримати максимальну користь від вівсянки, з'їжте 1-2 миски приготованого вівса кожен день. Ви також можете додати свіжі фрукти, горіхи і навіть мед, щоб поліпшити смак.

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Інші поради щодо зниження ризику закупорки артерій і високого рівня холестерину:

♦ уникайте куріння

♦ уникайте вживання алкоголю

♦ підтримуйте здорову вагу

♦ тримайтеся подалі від поганого стресу/занепокоєння

♦ регулярно займаюся йогою і медитацією

♦ багато смійтеся або беріть участь у сміхотерапії

♦ робіть регулярні аналізи крові

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»