Щоденно людині потрібно 1000 мг кальцію, а після 60 років – 1200 мг. Недолік мікроелемента викликає проблеми зі здоров'ям, кажуть лікарі.
Один із симптомів нестачі кальцію – судоми ніг. Намагайтеся вживати в раціоні сир та інші молочні продукти. Корисними будуть кунжут, часник, мигдаль, фундук та петрушка.
Поганий стан зубів та нігтів – ще один симптом дефіциту кальцію. Коли мікроелемент не надходить з їжею, організм «забирає» його з зубів та кісток. У підсумку людини атакує карієс, нігтьові пластини стають м'якими, розшаровуються.
Оніміння та поколювання в руках теж повинні насторожити. На недолік кальцію можуть вказувати спазми і неконтрольовані рухи кінцівок.
Кальцій підтримує гарний настрій, оскільки допомагає виробленню серотоніну, сприяє повноцінному сну. Якщо у вас безсоння, причиною може бути нестача кальцію.
Посилення забудькуватості, а тим більше поява галюцинацій, вимагають наповнення кальцієм організму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»