Вживання чорносливу вкрай сприятливо позначається на бактеріальному здоров’я кишечника, знижуючи тим самими ймовірність появи одного з найпоширеніших і смертоносних видів раку – прямої і товстої кишки.
У цьому змогли переконатися автори дослідження зі США, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Співробітники двох університетів, Техасу і Північної Кароліни, зробили висновок про те, що регулярне вживання в їжу чорносливу покращує стан кишкового мікробіома, який вчені все частіше називають окремим органом людини. Порушення в ньому мають далекосяжні наслідки не тільки для травлення, але і для всього тіла, а також мозку.
Дослідники заявили, що порушення в бактеріальному балансі стають поштовхом до розвитку запалень в цілому ряді відділів кишечника.
«Чорнослив містять фенольні сполуки, які виступають в ролі антиоксидантів, які зменшують прояв запалення і допомагають зберегти здорове співвідношення видів кишкових бактерій», – розповіли вчені про те, як сушені сливи можуть захищати від колоректального раку.
Дія компонентів чорносливу на мікробіоту кишечника фахівці спостерігали під час дослідів з щурами.
Наразі колоректальний рак займає друге місце в статистиці смертності від онкологічних захворювань.