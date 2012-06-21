Щоб ліквідувати раптовий «простріл» у спині, лікарі рекомендують застосовувати в домашніх умовах засіб, який готується з натуральних компонентів, де чільне місце займає звичайний хрін.
Лікувальні властивості хрону полягають в тому, що ця рослина має високий вміст мінеральних солей, які усувають запальний процес і підвищують регенерацію м'яких тканин. Крім цього, хрін багатий на вітамін С, де головна його властивість – знеболювання і зняття спазмів у м'язах.
Для приготування необхідно подрібнити кореневище хрону на мілку терку, а також сиру картоплину у пропорції 1 до 2. Наприклад, 50 грам хрону і 100 грам картоплі. Отриману суміш загорнути в бавовняну тканину. Цей пакунок прикладається до хворого місця, а щоб підсилити дію компресу і отримати більший ефект, його потрібно нагріти праскою або на паровій бані. Потім прикладаємо цей мішечок до хворого місця, яке змащуємо кремом або олією, щоб уникнути опіку, обмотуємося теплою хусткою або ковдрою і лежимо в теплі на животі 15 - 25 хвилин.
Якщо на прийом до лікаря з якихось причин не вдається потрапити, домашній сеанс потрібно повторювати, поступово збільшуючи час прогрівання хворої ділянки спини і, відповідно, збільшуючи час перебування в теплі після компресу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»