Статистика, отримана завдяки понад двом з тисячам пацієнтів китайських клінік, дозволила вченим з Піднебесної встановити, як та чи інша група крові підвищує або знижує ризик зараження коронавірусом. Згідно з дослідженням, яке з'явилося на medRxiv, коронавірус частіше вражає людей з другою групою крові, а ось серед володарів першої групи вірус фіксується, навпаки, рідше.
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«Аналіз статистичних даних показав, що серед пацієнтів медичних установ міста Ухань, госпіталізованих з коронавірусноюінфекцією, дещо більше людей, які мають II групу крові, ніж серед населення в цілому – майже 38 відсотків проти 32 відсотків. Для першої групи крові статистика зворотна – серед захворілих їх 26 відсотків, а серед здорових – 34 відсотки», – розповідають китайські дослідники, додаючи, що для III і IV груп крові помітну різницю виявити не вдалося.
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Спалахнувши в Китаї, епідемія коронавірусу поширилася по всьому світу, перетворившись в пандемію. Станом на 17 березня в світі зареєстровано 185 тисяч хворих COVID-19. Кількість жертв вже перевалила за 7300 і продовжує збільшуватися разом з кількістю тих, що заразилися. Велика частина жертв вірусу – люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями і ослабленою імунною системою.
Як уже повідомляв ukurier.gov.ua, набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №215 від 16 березня 2020 року про внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Постановою зокрема передбачено, що у зв'язку з коронавірусною інфекцією, у Києві Харкові і Дніпрі не працюватиме метро 17 діб, з17 березня по 3 квітня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»