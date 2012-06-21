Німецькі лікарі висловили думку про найбільш ймовірний спосіб передачі коронавірусу. При цьому наголошується, що ризик зараження через предмети досить низький.
Таку точку зору висловив виданню RTL Today директор Інституту вірусології і досліджень в галузі ВІЛ при Університеті Бонна Хендрік Штреек.
На основі проведеного дослідження, він зробив висновок про те, що серйозні спалахи захворювання відбувалися через тривале і тісне спілкування людей. Тим часом виявити ознаки «живих» вірусів на поверхні виявилося досить складно.
«Коли ми зібрали зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, з’ясувалося, що вірус неможливо культивувати в лабораторії на основі зібраного матеріалу», — зазначив вірусолог.
За його словами, щоб заразитися, наприклад, через дверну ручку, потрібно, щоб хвора людина кашлянула в руку, потім доторкнулася нею до ручки, а відразу після цього інша людина узявся за неї і торкнувся обличчя. Такий шлях поширення інфекції, на думку експерта, є малоймовірним.
Також повідомляється, що раніше інший вірусолог з Берліна Крістіан Дростен повідомив, що коронавірус надзвичайно чутливий до висихання, і заразитися ним можна лише «вдихнувши крапельки».
Однак в матеріалі йдеться і про висновки американських експертів, які з'ясували, що вірус може прожити 24 години на папері, три години в аерозолях і до трьох днів на пластмасах і нержавіючій сталі. Правда, на думку співробітників Інституту Роберта Коха, подібні наукові дослідження проводяться в експериментальних умовах і не досить повно відображають ситуацію в реальному повсякденному житті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»