Найкориснішим для печінки фруктом можна вважати абрикос. Таку думку лікарі мотивують тим, що абрикоси мають багато пектину –полісахариду, який всмокчує пестициди, іони важких металів та інші шкідливі речовини, а потім виводить їх з організму природним шляхом. При цьому людям із захворюваннями печінки треба вибирати більш кислі сорти, а ось пацієнтам з гепатитом від абрикосів слід відмовитися.
Абрикоси корисні не тільки для печінки: крім цього, вони допомагають знизити рівень холестерину, добре впливають на стан серцево-судинної системи, нормалізують роботу щитовидної залози і покращують пам'ять.
Але зловживати цими фруктами, а також абрикосовими соками і смузі не варто, так як це може викликати проблеми з кишківником, попереджають лікарі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»