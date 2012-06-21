Взимку люди часто потерпають від застуди. У зв'язку з холодною порою року медики надали рекомендації, як захиститися від хвороб.
Лікарі назвали найкращі продукти від закладеності носа, включивши в перелік ананаси, які активно захищають слизову оболонку. Кавун позбавить від неприємних відчуттів у носі. Імбир підвищить опірність організму до застуди, зменшить запальні процеси. Хрін позбавить людину від шкідливих бактерій. Курячий бульйон зміцнить здоров'я, додасть сил, врятує від кашлю і виділень з носа. Яблучний оцет допоможе при застуді. Його рекомендують нагрівати і вдихати носом.
Спеції нададуть користь завдяки антисептичним властивостям. Цитрусові зроблять людину сильнішою, і вона легше впорається із закладенням носа. Лимони, мандарини, апельсини містять багато аскорбінової кислоти, тому вони і сприяють відновленню під час застуди. Ефективним засобом від нежитю є стакан гарячої води. Цибуля завдасть нищівного удару шкідливим мікроорганізмам. Її можна їсти або дихати випарами рослини носом. Обидва способи застосування досить корисні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»