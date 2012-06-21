Почуття неспокою або тривоги можуть попереджати про серцевий напад. Про це йдеться на сайті Express з посиланням на дані Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

За словами фахівців, дуже часто ці ознаки більшість людей плутають з панічною атакою. Це відбувається через те, що багато симптомів цього стану схожі з ознаками серцевого нападу.

Більшість таких панічних атак тривають від 5 до 20 хвилин, хоча деякі пацієнти можуть відчувати їх до години. Фізичні відчуття при панічній атаці: голосний стукіт або почастішання пульсу, серцебиття, слабкість, запаморочення. Також людям може бути дуже жарко або холодно, вони можуть лаятися, тремтіти і трястися, відчувати нудоту і біль у грудях або животі. Деякі можуть відчувати, що втрачають розум, не контролюють своє тіло.

Такі симптоми, можуть бути ознакою серцевого нападу, і вимагають невідкладної медичної допомоги, попереджають лікарі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»