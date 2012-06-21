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Британські лікарі вважають, що нестача вітаміну D в організмі людини може стати причиною більш важкого перебігу коронавірусу, повідомляють іноземні ЗМІ.

Медики проаналізували статистику зараження і смертності від COVID-19 і знайшли зв'язок між тяжкістю перебігу коронавірусу і місцевістю, де вони живуть.

За їх даними, в тих регіонах, де у людей частіше виявляється сезонний дефіцит вітаміну D, частіше фіксуються випадки важкого перебігу хвороби. За словами доктора Гаррета Девіса, дефіцит вітаміну D є домінуючим фактором ризику тяжкого перебігу коронавірусу.

Він уточнив при цьому, що для повноцінного дослідження потрібен повний річний цикл вивчення, а пандемія почалася менше, ніж 365 днів тому. Проте, автор дослідження впевнений, що вітамін D вкрай важливий для імунітету і навіть може захистити організм від проникнення вірусу. Девіс пояснив, що коронавірус може виснажувати білок ACE2, викликаючи «цитокіновий шторм», який може «вбивати людей», а достатній рівень вітаміну D може допомогти запобігти неконтрольованому запаленню.

На думку вчених. на здатність людини боротися з вірусами впливає те, як він харчується.

Нестача в організмі незамінних амінокислот, солей металів, таких як цинк, магній, калій, кальцій, вітамінів погіршує супротив організму проти коронавірусної інфекції. Коли людський організм працює ненормально, тоді і протягом усього періоду захворювання буде важче перенести хворобу, ніж у разі збалансованого харчування.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" дефіцит вітаміну D підвищує сприйнятливість організму до нового коронавірусу SARS-CoV-2. А прийом цієї речовини у різних формах позитивно впливає на захист від зараження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»