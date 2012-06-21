Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

За станом нігтів можна визначити, чи перехворіла людина коронавірусом. Як повідомляє видання The Sun з посиланням на президента Британської асоціації дерматологів Таню Блейкер, під час хвороби нігті перестають рости, тому через два-три тижні на нігтьових пластинах з'являються невеликі борозни, а також досить виразні білі горизонтальні лінії шириною до п'яти міліметрів.

Було зареєстровано також випадки почервоніння лунок біля основи нігтів, що могло стати наслідком запалення дрібних судин.

Ще однією ознакою захворювання можуть бути помаранчеві кінчики нігтів – після важкого перебігу перенесеного захворювання.

І, нарешті, випадання нігтя - оніхомадез (відділення нігтьової пластини з подальшим випаданням в міру росту нового нігтя під старим) також вважається одним із симптомів коронавірусної інфекції.