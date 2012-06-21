Фахівці Клініки Майо виступили в пресі із застереженням про те, що розвиток гіпертонії і підвищення тиску можуть відбуватися без очевидних симптомів. Вони назвали неявні ознаки несприятливих процесів.
Зокрема медики повідомили, що одним з таких неявних симптомів гіпертонії може бути поколювання в руках, або тимчасове оніміння в кінцівках (особливо в лівій). Тиснуть болі за грудиною, що відчувається серцебиття (удари в груди), пульсування судини в скроневій області теж можуть бути симптомами підвищеного тиску. Також, за словами фахівців, маркерами гіпертонії можуть бути інші прояви.
«Слід звернутися за допомогою до лікаря, якщо ви відчуваєте м'язове тремтіння, проблеми з промовою, помутніння зору, а також сильний головний біль з невідомої причини», – порекомендували експерти. Вчені нагадали, що під час відсутності контролю гіпертонія виявляється пов'язаною з небезпечними ускладненнями, включаючи атеросклероз, тромбоз, розвиток серцевої і ниркової недостатності, інфаркту міокарда та інсульту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»