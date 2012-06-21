Причиною погіршення зору є не тільки вік. Не варто забувати і про зовнішні фактори, що негативно впливають на зір. У групі підвищеного ризику, в першу чергу, знаходяться люди, тісно пов'язані з роботою за комп'ютером: програмісти, офіс-менеджери. Також тривожність і підвищений стрес на робочому місці погіршують ситуацію в рази. Але втрату зору можна попередити лише за допомогою окуліста.
Завдяки дослідженням, лікарі назвали основні симптоми втрати зору, які проявляються в першу чергу.
Першою ознакою виступає туманність в оці. Фахівці пов'язують це відчуття з порушенням центральної ділянки сітківки, яка відповідає за нормальне функціонування зору. В цьому випадку окуляри зовсім не врятують ситуацію. Лише лікар і прописане їм лікування здатне допомогти.
Другою ознакою погіршення зору є періодичний скроневий тиск, який може означати напади глаукоми. При таких нападах існує велика ймовірність пошкодження зорового нерва. Зниження тиску в скронях можливе тільки при оперативному медичному втручанні.
Третьою ознакою є ослаблення бокового зору. Це вказує на те, що у людини виробився «трубчастий» зір за рахунок того, що поле зору поступово звужується. Погіршення роботи бокового зору свідчать про враження зорового нерва. У цьому випадку також не рекомендується затягувати з лікуванням, інакше наслідки можуть стати незворотними.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»