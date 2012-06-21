Сьогодні більшість людей навіть не помічають, як постійний стрес та надто швитдкий ритм життя впливають не тільки на фізичне, а й на психічне здоров'я.
Про це повідомляє "METRO".
Головний біль
Майже кожна людина інколи страждає від головного болю. Однак слід замислитися, якщо це стало частиною вашого життя. Депресія, як доведено, посилює фізичні болі, незалежно від причини. Тому, якщо у вас виникли проблеми з блукаючими болями в усьому тілі, або постійно дошкуляє головний біль — негайно зверніться до лікаря.
Проблеми з травленням
Ви можете здивуватися, але проблеми з травленням часто є ознакою психічного захворювання, іноді у зв'язку зі зміною апетиту. Це може призвести до нудоти, діареї та запорів.
Збільшення ваги
Існують докази, що депресія може призвести до збільшення ваги. Дослідження 2014 року, опубліковане в Американському журналі охорони здоров'я, продемонструвало, що люди, які відчували себе сумно та самотньо впродовж довгого часу, набирали вагу швидше, ніж ті, хто одразу звертався за допомогою. Доктор Белінда
Найдхем, доцент та провідний автор дослідження, пояснила чому:
«Знаходячись у дeпресії люди вживають більше продуктів високої калорійності, та, зазвичай, зменшують фізичне навантаження».