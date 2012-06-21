Вчені з Університету Південної Каліфорнії з'ясували, як не переплутати коронавірус зі звичайною застудою і вчасно зреагувати на захворювання. З’ясувалося, що при зараженні COVID-19 симптоми найчастіше з'являються в певному порядку.

Перш ніж прийти до будь-яких висновків, фахівці проаналізували понад 55 тисяч підтверджених випадків захворювання в Китаї. Крім того, окремо розглядалися дані про здоров'я майже 1100 осіб, зібрані в період з грудня по січень 2020 року Китайською групою експертів з лікування COVID-19 і надані Національною комісією охорони здоров'я Китаю, повідомляють іноземні ЗМІ.

«Порядок появи симптомів має значення», – розповів Джозеф Ларсен, провідний автор дослідження і докторант USC Dornsife. Він пояснив, що кожне захворювання прогресує по-різному, тому нове дослідження допоможе лікарям швидше визначити зараження коронавірусів і приймати правильні рішення про подальше лікування.

Згідно з результатами наукової роботи, пацієнти з COVID-19 спочатку, як правило, стикаються з високою температурою. Після цього з'являються кашель і м'язові болі, потім може виникнути нудота і блювота, а пізніше – діарея.

Дослідження показало, що при грипі кашель частіше виникає до появи температури. Крім того, захворювання зазвичай починається з тріади симптомів, включаючи біль у спині, озноб і сухий кашель. Вчені підкреслили, що результати дослідження потенційно корисні при оцінці стану кількох пацієнтів «в умовах сильної завантаженості лікарень».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»