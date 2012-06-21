Масштабне поширення коронавірусу робить особливо актуальними питання захисту від зараження цією хворобою. Як вважає єгипетський доктор Савсан Газаль, слова якого наводить «Урядовий кур’єр», зміцнення імунітету в цей період є особливо важливим.
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І допомогти в цьому можуть деякі досить прості продукти. Серед них фахівець особливо відзначив цибулю, часник і гриби. Їхня допомога полягає в тому, що вони, як відомо, мають противірусні властивості, що зараз якраз і потрібно. Крім захисту від COVID-19, вони також допоможуть захистититися й від інших вірусів, що не менш небезпечні.
Також фахівець відзначає, що потрібно не забувати про те, що в побудові імунної системи важливе значення має тваринний білок, тому особливо уважними слід бути тим, хто від м'яса відмовляється.
Хороший ефект при зміцненні імунітету дають фрукти, причому в більшій мірі себе в цьому плані можуть проявити лимони, апельсини, полуниця, яблука і ківі. Аналогічним чином себе проявлять і овочі, оскільки в них також міститься велика кількість вітамінів і мінеральних речовин.
Крім того, фахівець порадив вживати теплі напої. Що ж стосується соків, то найбільш корисними в плані зміцнення імунітету експерт назвав соки, що містять томати, буряк, манго і цитрусові.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", експерти NASA з'ясували, скільки хвилин сну вдень необхідно для підвищення працездатності.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’є