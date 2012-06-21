Медики застерігають, що стає все більш частішим ожиріння печінки. І зустрічається воно вже не тільки у тих, хто зловживає алкоголем. Причина тому – неправильне харчування. У раціоні сучасної людини занадто багато їжі, яка ускладнює роботу печінки. Фастфуд, газована вода, консервація, копченості, солодощі, величезна кількість всіляких добавок в напівфабрикатах, це все те, на що наш організм не розрахований біологічно. Ці продукти засмічують кров токсинами і холестерином, змушують печінку працювати в екстремальному режимі.
Печінка – один із ключових органів, це головний фільтр організму, від її роботи залежить здоров'я всього організму. Вона унікальна – печінка здатна повністю відновитися навіть якщо ураження вже значні. З іншого боку, це дуже «терплячий» орган, тому людина не відчуває симптомів захворювання до тих пір, поки не стане занадто пізно.
Їй можна і потрібно допомогти. Просто потрібно підбирати раціон таким чином, щоб в ньому були продукти, максимально корисні для нормальної роботи печінки. Особливо важливі такі 5 компонентів.
Вітамін А. Ним багаті абрикос, морква, гарбуз, брокколі, авокадо, болгарський перець.
Вітамін В2. Його багато в персиках і грушах, буряках і шпинаті.
Вітамін Е. Це: злаки, риба і нерафіновані олії.
Омега-3 жирні кислоти. Авокадо, жирні сорти риби.
Ліпоєва кислота. Міститься у великій кількості в молочних продуктах, яловичині і шпинаті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»