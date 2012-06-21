Дотримуйтеся дієти
Намагайтеся робити так, щоб основні прийоми їжі були максимально збалансовані. Додайте в раціон морепродукти, рибу, яйця, злаки, рослинну олію та овочі, які покращують пам'ять.
Добре спіть
Щоб як слід запам'ятовувати, необхідно концентрувати свою увагу, бути максимально уважним. Однак якщо ви регулярно недосипаєте, ваша уважність страждає.
Тренуйте пам'ять
Якщо ви щось забули, не варто відразу уточнювати у оточуючих або занурюватися в інтернет, витратьте час на те, щоб згадати самостійно. Пам'ять, як і м'язи, можна натренувати.
Тренуйте увагу
Увага вкрай важлива для пам'яті. При її відсутності вам не вдасться перенести короткострокові спогади в довгострокову пам'ять. Тренувати увагу можна шляхом максимальної концентрації: не варто займатися декількома завданнями одночасно і різко міняти один вид діяльності на інший.
Вчіться вибудовувати асоціативні зв'язки
Асоціації – відмінна допомога вашій пам'яті. Якщо вам потрібно запам'ятати чиєсь ім'я, постарайтеся для початку пригадати, з ким або з чим вона у вас асоціюється. Можна також подумати про людину – на кого вона схожа, яка у неї зачіска, чи підходить їй це ім'я ... Таким чином, ви збагачуєте вашу пам'ять і полегшуєте процес запам'ятовування.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»