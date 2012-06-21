Ярослав САДОВИЙ

"Урядовий кур'єр"

Згустки крові можуть привести до інсульту та серцевого нападу. Але спочатку у хворого, найчастіше в ногах, розвивається тромбофлебіт або тромбоз глибоких вен.

На цьому етапі лікування проводиться кумадіном — ліками для розрідження згустків. Також корисно приймати харчові добавки з риб’ячого жиру, як у поєднанні з основним лікуванням, так і як засіб для профілактики тромбозу.

В риб’ячому жирі багато Омега-3 жирних кислот, які вважаються неймовірно корисними для серця. Вони здатні знижувати рівень «поганого» холестерину, який створює ідеальне середовище для утворення згустків і збільшує ризик закупорки артерій.

Жирні кислоти Омега-3, що містяться у риб’ячому жирі, реально розріджують кров, зменшуючи її в’язкість і небажане злипання тромбоцитів, попередників небезпечних згустків.

Існує багато натуральних продуктів для розрідження крові, і серед них риб’ячий жир довів свою ефективність. Його виписують медики в разі тромбозу.

Крім добавок із риб’ячим жиром, деякі види риби, такі як скумбрія, дуже багаті жирними кислотами. Крім того, волоські горіхи та насіння льону містять Омега-3. Ці продукти діють як природні разріджувачі крові та є ідеальним джерелом корисних для серця сполук.

У деяких випадках риб’ячий жир може бути корисним засобом додаткового лікування або ефективним засобом запобігання утворенню тромбів, особливо якщо є фактори ризику або в раціоні харчування немає жирних кислот Омега-3.