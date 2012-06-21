Часник – це рослина, яка має безліч корисних властивостей. До його складу входять вітаміни групи B, C і D, а також мінерали у вигляді селену, магнію і кальцію. Крім цього білі зубчики наділені високим вмістом ефірних масел, за допомогою яких рослина відновлює обмінні процеси, вбиває патогенну мікрофлору, а також виводить надлишки холестерину з організму.
Щодо останнього можна відзначити те, що популярна рослина допомагає боротися з тромбозом судин, який виникає через надлишок або неправильний перерозподіл жирів, які надходять в організм.
На цей рахунок лікарі заявляють про те, що щоденне споживання часнику знижує рівень шкідливого холестерину більш ніж 9-10%. При цьому часник не обов'язково їсти, адже з нього можна робити відмінні розтирання на внутрішню частину ступні.
Часник на п'яти – здоров'я, як в маляти. Саме таким нехитрим способом можна користуватися, якщо людина не любить присмак або запах рослини. Пояснюється це тим, що в зубчиках часнику міститься велика кількість органічної сполуки, яка здатна проникати безпосередньо, незважаючи на клітинні мембрани. Аліцин впливає на судини і виводить «поганий» холестерин, який, як раз таки, провокує зростання небезпечних холестеринових бляшок.
При цьому важливо розуміти, що такий метод профілактики не є панацеєю. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»