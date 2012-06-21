Крім зморшок і сивого волосся, організм подає інші сигнали, на які варто звернути увагу, щоб запобігти процесу старіння.

Вчені провели дослідження в ході якого вивчали старіння організму декількох людей одного віку. Такий експеримент показав, що одні люди старіють в тричі швидше, ніж їх однолітки, у яких біологічний годинник відміряє рік за 16 календарних місяців. Організм подає сигнали, які сигналізують про старіння організму. Лікарі назвали 5 змін тіла, на які варто звертати уваги, щоб вчасно запобігти старінню.

1. Випадання і ламкість волосся. Щоденне випадання від 50 до 125 волосся в день вважається нормою для дорослої людини. Однак якщо кількість втрат збільшується, а проділ все рідшає, значить організм подає сигнал про старіння. Такий симптом може сигналізувати про гормональний збій. При швидкому старінні помітне випадання волосся може відзначатися також і на інших ділянках тіла. Щоб цьому запобігти необхідно відвідати лікаря, щоб той призначив курс вітамінів, для зміцнення тіла. Також варто підібрати більш відповідні засоби гігієни.

2. Розмір ноги. Протягом усього життя розмір ноги може змінюватися. За словами фахівців, ноги відчувають стрес, так як вони багато років тримають вагу тіла, який теж схильний до збільшення. Пружності м'язів і зв'язок знижується, що може робити ногу довшою і ширшою. Запобігти цьому допоможуть заняття спортом протягом життя, а також підтримання стабільної ваги.

3. Нависаючі повіки. Навколишнє середовище залишає великий відбиток на шкірі обличчя. Тому, коли людина починає старіти, це в першу чергу накладає певний відбиток на його зовнішність. Зморшки, обвислі куточки губ і очей, а також навислі повіки. Такі зміни в літньому віці неминучі, однак, якщо вони проявляються у віці до 40 років, це говорить про порушення роботи внутрішніх органів, які викликають прискорене старіння організму. Запобігти цьому допоможе консультація лікаря, який призначить індивідуальне лікування, а також простий повноцінний сон і уникання стресу.

4. Шкіра суха і лущиться. Передчасне старіння шкіри може бути пов'язано з патологією ендокринної системи. Крім того, причинами старіння шкіри може стати неправильне харчування і стреси. Щоб впоратися з цим, необхідно стежити за раціоном харчування, додавати в раціон більше продуктів, які багаті ненасиченими жирами і не забувати про відпочинок.

5. Психологічні зміни. З настанням старості відзначається погіршення пам'яті, зниження уваги, також з'являється дратівливість, пригніченість, похмурі думки, нав'язливе почуття провини і образливість. Уникати такого стану необхідно ще з юності – підтримувати гарний настрій, намагатися бути в тонусі і менше вдаватися до сумних думок. При зустрічі з такими симптомами важливо не піддаватися апатії і приділяти більше часу зарядці для мозку, яка допоможе підтримувати розумові здібності.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»