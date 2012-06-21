Лікарі з лікарні Університету Джорджа Вашингтона, використовуючи віртуальну реальність, показали на відео, як коронавірусна інфекція COVID-19 нищить легені.
На початку березня лікарі з Університетської клініки Джорджа Вашингтона прийняли свого першого пацієнта з COVID-19, респіраторним захворюванням, викликаним коронавірусною інфекцією. Використовуючи технологію VR, вони заглянути в легені пацієнта, і зняли побачене на відео, розміщеному на YouTube минулого тижня.
На відео можна побачити здорову легеневу тканину зображену синім кольором, а заражену вірусом легеневу тканину - жовтим.
«Існує різкий контраст між інфікованою вірусом тканиною легень і більш здоровою прилеглою тканиною», - поянює побачене доктор Кіт Мортман, керівник відділу грудної хірургії в лікарні GW, в інтерв'ю виданню HealthCast. «Це настільки контрастно, щоб зрозуміти побачене ... Це серйозне пошкодження обох легенів дифузно».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»