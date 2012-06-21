Напад панічної атаки не проходить самостійно, тому в такі моменти експерти рекомендують подихати через паперовий пакет. Панічна атака відбувається через сильне безпричинне почуття страху за свою безпеку. Людина починає відчувати гіпервентиляцію, тобто дихає дуже швидко, що знижує рівень вуглекислого газу у її організмі.



Справа в тому, що CO 2 необхідний кожній людині, і коли його недостатньо, це негативно позначається на функції організму. Судини звужуються, заважаючи крові надходити до кінцівок. Також знижується і pH крові. В результаті гемоглобін починає затримувати кисень, ще більше обмежуючи його надходження до тканин.



Тому для того, щоб зупинити напад панічної атаки, потрібно заповнити рівень вуглекислого газу. Як відомо, людина вдихає кисень, а видихає повітря з великим вмістом CO 2 . Отже, подихавши в паперовий пакет своїм же повітрям, можна відновити в тілі рівень вуглекислого газу.



Однак використовувати дану техніку дихання можна тільки якщо ви впевнені, що це саме панічна атака. Наприклад, при серцевому нападі або астмі цей метод може тільки погіршити ситуацію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»