Коронавірус COVID-19, вперше зареєстрований у Китаї в грудні минулого року, мутував у 10 різних типів. Один з них — А2a — практично витіснив усі інші і став домінуючим на планеті. Про це повідомляє Times of India з посиланням на дослідження Національного інституту біомедичної геноміки з індійського штату Західна Бенгалія.
Як з'ясували вчені, всі 10 типів з'явилися за чотири місяці в результаті мутацій першого «спадкового» вірусу типу «О». Однак А2А за темпами поширення почав швидко обганяти інші типи в усьому світі в кінці березня.
Причина проста — мутація змінила структуру білків на поверхні вірусу. У результаті він став ефективніше за інші види проникати в організм людини і легше зв'язуватися з поверхневим білком клітини легень, розповів керівник Інституту Партха Маджумдер. Не виключено, що саме цим пояснюється така істотна різниця у захворюваності і смертності людей у різних країнах.
Попередній коронавірус SARS-CoV, який 10 років тому вбив 800 людей і заразив ще вісім тисяч, також був здатний проникати в легені, але не так сильно, як А2a.
Як говорять учені, нові дані критично важливі для розробки вакцини проти коронавірусу. Незабаром вчені мають намір представити світовій громадськості офіційні результати своїх досліджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»