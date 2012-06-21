Спільна дослідницька група вчених і медиків, що займається дослідженнями сну і реакції організму на його брак, визначила найстрашніші наслідки для людей, які сплять менше 7 годин. Дані, отримані фахівцями, опубліковані на сторінках видання Guardian.
Перш за все, люди, які мало сплять, на думку вчених схильні до високих ризиків розвитку хвороби Альцгеймера. Це пов'язано з тим, що під час здорового сну 7-9 годин, з мозку виводяться бета-амілоїд. Ці токсичні білки вважаються головною причиною хвороби Альцгеймера.
Наступною причиною вчені назвали посилення почуття голоду у недосипаючих людей через підвищену концентрацію відповідного гормону. Для тих, хто сидить на дієті або займається спортом – дотримуватися правильного режиму сну є обов'язковою умовою. Окремо вчені звертають увагу на захворювання нервової системи.
«Якщо ви відчуваєте, що стали більш дратівливими, без причини нервуєте тощо, постарайтеся порахувати, скільки ви спите протягом тижня. Швидше за все, виявиться, що це менше 7 або більше 9 годин», – зауважили вчені.
Раніше «Урядовий кур'єр» повідомляв, як навіть одна безсонна ніч руйнує ДНК.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»