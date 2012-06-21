Нещодавно, на сторінках британського таблоїду Daily Express з'явилася інформація про три найпростіші способи зберегти здоров'я серця. По-перше – це збільшення фізичної активності, по-друге – обов'язкова відмова від куріння і по-третє – правильний раціон. Без уваги не залишилися і корисні мінерали, які також здатні зміцнювати м'язовий середній шар серця, що становить основну частину його маси.
Медики звертають особливу увагу на такі елементи, як кремній і кальцій. Як відомо, кремній відповідальний за гнучкість тканин, а кальцій формує їх твердість. Зважаючи на поради фахівців, кремній спроможний знизити ризик розвитку атеросклерозу – хронічного захворювання артерій еластичного і м'язово-еластичного типу, що виникає внаслідок порушення ліпідного і білкового обміну і супроводжується відкладенням холестерину, і деяких фракцій ліпопротеїдів в просвіті судин.
Кремній є найпоширенішим елементом на землі, після кисню. Він міститься у всіх рослинах у вигляді кремнезему. Коріння рослин здатні поглинати його з грунту для побудови клітин. Міцність і еластичність їх стебел обумовлені вмістом у них кремнезему. У надмірній кількості, кремній міститься в таких продуктах: нешліфований рис – 1242 мг / 100 г; вівсяна крупа – 1004 мг / 100 г; просо – 756 мг / 100 г; ячмінна крупа – 602 мг / 100 г; насіння кунжуту – 198 мг / 100 г; соєві боби – 179 мг / 100 г; суниця – 101 мг / 100 г; спаржа – 99 мг / 100 г і квасоля – 93 мг / 100 г.
Важливим зауваженням експертів є те, що якщо в організмі людини бракує кремнію, то не засвоюється і кальцій.
У свою чергу кальцій – це один з найбільш відомих з необхідних людині мікроелементів, добова потреба в якому становить від 700 до 1500 мг для здорової дорослої людини. Виходячи з останніх даних досліджень, лікарі довели, що кальцій може впливати на згортання крові і процеси скорочення м'язів, в тому числі серцевого м'яза. Кальцій міститься в таких продуктах, як: молоко та інші продукти, виготовлені на його основі; овочі; зелень; горіхи; зернові; бобові; насіння, а також ягоди і фрукти, а також сухофрукти).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»