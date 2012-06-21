Біль у животі, печія, тяжкість, нудота, кольки – всі ці симптоми, на перший погляд, говорять про гастрит або виразкову хворобу. Але це лише на перший погляд. Насправді, хворобливість у верхній ділянці живота, а також напади печії і нудоти приховують за собою більш важке захворювання, а саме онкологію. На ранніх стадіях рак шлунка визначити досить важко, так як він, дуже часто, маскується під «псевдо-діагноз» виразку або гастрит.
Однак, лікарі говорять про те, що деякі з симптомів раку можуть «видати себе», що істотно полегшить діагностику і подальше лікування. При розвитку раку шлунка у людини, в першу чергу, змінюються смакові переваги, з'являються різкий біль у верхній ділянці живота. До того ж розвиток пухлини погіршує травленню, викликаючи проблеми зі стільцем.
Підвищена температура протягом довгого часу, часті напади печії і нудоти, а також «отруйна» відрижка. Різка сонливість, втрата ваги і холодні кінцівки в будь-яку температуру – все це стає воістину тривожними дзвінками для людини.
До підвищеної групи ризику раку шлунка відносяться люди, які в першу чергу, мають генетичну схильність, а також ті, хто раніше боровся із захворюваннями шлунка. Злоякісна пухлина може наздогнати чоловіків, старше 50 років. Причинами розвитку пухлини є неправильне харчуванні з підвищеним вмістом транс-жирів, шкідливі звички: надмірне вживання алкоголю і куріння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»