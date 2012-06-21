Скасувати карантин одразу й повністю – не вихід. Адже це може наразити на небезпеку зараження велику кількість людей і спричинити інфекційний вибух. І стати надвеликим викликом для нашої медичної системи. Адже вже нині маємо у стаціонарах столиці понад 200 пацієнтів, які лікуються від коронавірусу. З них п’ятеро дітей. 35 перебувають у важкому стані, а трьох підключено до апаратів штучної вентиляції легень.
Про це під час брифінгу 6 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також поінформував, що на підтвердження або спростування діагнозу COVID-19 у лікарнях Києва очікують 67 пацієнтів, з яких восьмеро – неповнолітні.
На обсервації у столиці перебувають 85 людей – це особи, які повертаються з-за кордону. З них 74 у санаторії «Жовтень» та 11 у конгрес-готелі «Пуща». Серед них не лише українці. Є й громадяни Швеції, Франції, Італії, Кіпру та Великої Британії.
А 4 травня 18 киян повернулися додому після двотижневої обсервації в Одесі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»