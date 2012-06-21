Пацієнти, які вилікувалися від нового типу коронавірусу, можуть залишатися джерелом зараження ще майже тиждень.
Такий результат показало дослідження, проведене міжнародною групою вчених у медичному центрі Пекіна на основі даних 16 пацієнтів, які проходили лікування з 28 січня по 9 лютого 2020 року.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
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Середній вік обстежених пацієнтів склав 35 років. Усі пацієнти одужали, негативний результат на наявність в організмі вірусу, був підтверджений двома послідовними тестами за методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
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Як повідомив учасник дослідження пульмонолог Локеш Шарма, у якого під наглядом перебували пацієнти, захворювання у них проходило у різних ступенях тяжкості. Інкубаційний період становив у середньому п'ять днів, період інтенсивної терапії тривав 7-9 днів. У всіх хворих була підвищена температура, кашель, біль у горлі і задишка. У двох хворих були і хронічні недуги, які не вплинули на клінічну картину хвороби COVID-19.
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«Результат нашого дослідження показав, що у половини пацієнтів, які перехворіли COVID-19, вірус зберігався в організмі навіть після зникнення усіх симптомів протягом від одного до восьми днів», - заявив лікар.
Таким чином, як пояснив співавтор дослідження доктор медичних наук Ліксін Се, карантин для осіб, які перехворіли на COVID-19, повинен продовжуватися приблизно тиждень-два. Такий термін, за його словами, дозволить бути впевненими, що пацієнти, які видужали не заразять хворобою оточуючих.
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Вчені відзначили, що наразі залишається неясним, чи є результати дослідження такими ж для пацієнтів старшого віку у яких, як правило, більш слабка імунна система. Не виключається, що в їх організмі COVID-19 зберігається довше.
Автори роботи закликали колег в всьому світі продовжувати ретельне спостереження за пацієнтами, які пройшли стаціонарне лікування і були виписані з клінік.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", у ВООЗ повідомили, що вакцина від нового коронавірусу з'явиться не раніше ніж через рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»