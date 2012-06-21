У складі асрірину є хімічні елементи, які пробуджують мутовані клітини, а також викликають стійкість до багатьох лікарських препаратів.
Не секрет, що аспірин є одним з найпопулярніших знеболюючих і жарознижуючих засобів в Україні. Але, на жаль, не всі знають про його «зворотній бік», який може лише погіршити ситуацію. А фраза: «аспірин – прабатько раку» має цілком зрозуміле обгрунтування.
Справа в тому, що останні дослідження показали статистику, в якій було заявлено, що це знеболююче містить в собі певні хімічні елементи, які «будять» сплячі ракові клітини, які є в кожної людини. Обґрунтовується це тим, що підвищена кислотність сильно пошкоджує слизову оболонку шлунка і прямої кишки, тим самим викликаючи не тільки гастрит, а й онкологію цих органів.
До того ж було встановлено, що тривалий прийом аспірину може викликати стійкість до багатьох лікарських препаратів, що, в свою чергу, негативно відбивається на продуктивності лікування.
Можливо, що незабаром людство зможе розраховувати на часткову, а можливо, і повністю відмовитися від медикаментозних засобів, які мають безліч побічних дій для організму.
Також подібні заяви експертів в галузі медицини можуть стати відмінним поштовхом до вивчення і відкриття більш безпечних і натуральних засобів лікування.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»