Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова вперше у нашій країні зробили унікальне кардіохірургічне оперативне втручання щодо тромбоемболії легеневої артерії у вагітної жінки. Везти її до Києва було небезпечно, адже у такому випадку лікарі давали лише 10% на те, що вона і дитина житимуть. Шість годин за життя вагітної боролися 14 найкращих медиків країни. Такі складні операції – виклик навіть для європейських фахівців.
Під час хірургічного втручання лікарям вдалося видалити тромботичні маси з легеневої артерії при зупиненому серці та роботі апарату штучного кровообігу понад 50 хвилин, після чого серце було запущено. На щастя, дитина не постраждала. Унікальне оперативне втручання стало можливим завдяки підтримці кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, фахівців інституту акушерства та гінекології, а також завдяки злагодженій роботі лікарів центру серцево-судинної хірургії та перинатального центру обласної лікарні
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Якби ми до ранку не забрали тромб, то була б загроза смерті жінки. Кардіохірургічна бригада займалася кардіологією, акушери-гінекологи спостерігали за плодом, за тим, щоб зберегти його життєздатність», – зазначив заслужений лікар України, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Василь Лазоришинець.