Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Представники обласної влади передали персоналу Лисичанської станції швидкої медичної допомоги та інфекційним відділенням Рубіжанської та Сєвєродонецької міських лікарень вкрай необхідні для роботи комплекти захисних комбінезонів. У них бригади «швидкої» виїздитимуть до пацієнтів з підозрою на коронавірус.
«Такий костюм захищає медика, у ньому можна працювати протягом трьох годин. Захисний одяг перед усім передадуть колегам, які працюють у прикордонних районах Луганщини», – запевнив генеральний директор Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги Дмитро Кисельов.
Обласна влада докладає максимум зусиль щодо підготовки до ймовірного спалаху захворюваності на коронавірус у регіоні. Подані запити до МОЗу та РНБО України з переліком усього необхідного, і, зокрема, індивідуальних засобів захисту, ліків та витратних матеріалів. Тож до кінця тижня Луганщина має отримати з Держрезерву 497500 захисних масок – наразі такі в аптеках області вже не розшукати, а якщо пощастить, купляють за ціною, яка вдесятеро перевищує ту, що була зазвичай.