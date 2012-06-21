З огляду на збільшення кількості хворих на коронавірусну недугу після пом’якшення карантину до боротьби з інфекцією долучилися лікарні другої хвилі.
За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в таких лікарнях 10,4 тисячі ліжок, готових до прийому хворих, з них 946 — у відділеннях інтенсивної терапії. У цих лікарнях уже перебуває 542 пацієнти, із них 64 — на реанімаційних ліжках. Ідеться про Закарпатську і Волинську області. Триває активна модернізація лікарень другої хвилі, як це було з лікарнями першої. Від початку епідемії до лікарень першої хвилі, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну недугу, поставлено 1118 апаратів ШВЛ, 1742 монітори пацієнта, 917 оксигенераторів, 172 пересувні рентген-апарати тощо. У цих лікарнях заповнення ліжок на рівні 16% (3900 ліжок), у відділеннях інтенсивної терапії — 22% (419 ліжок). Затребуваність апаратів ШВЛ — 3,7% (94 штуки).