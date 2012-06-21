Розвиток і зміцнення медичної галузі залишається у пріоритеті роботи Сумської обласної та міської влади.
Так, цими днями у Сумській міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди урочисто відкрили нове приймальне відділення. Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, це гарний приклад тісної співпраці влади і соціально відповідального бізнесу.
На ремонт благодійники витратили майже 3 мільйони гривень, за які створено всі умови для юних пацієнтів. А їх щороку тут – майже 11 тисяч.
За словами завідуючої приймальним відділенням Яни Подвісько, ремонт тривав 5 місяців. Зроблено новий вхід у відділення, облаштовано пост медичної сестри, капітально полагоджено приймальне відділення, ординаторську, маніпуляційну, бокси для хворих.
На черзі – утеплення фасадів приміщення та облаштування внутрішнього двору.
Ще одна недавня медична обнова – у Сумській центральній районній клінічній лікарні: тут відкрили новий зал лікувальної фізкультури, оснащений недавно придбаними тренажерами і приладами.