Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» продовжує допомагати лікарням Миколаєва у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Так, до миколаївського підприємства звернувся головний лікар 3-ої міської лікарні Олександр Чеботарьов з проханням прокласти кисневий провід до медичного закладу від заводу. Наразі працівники ДП вже виконують будівельно-монтажні роботи з облаштування фундаменту під установку газифікатора та прокладають киснепровід від кисневої станції до лікувального корпусу медичного закладу.
Необхідність цих робіт зумовлена будівництвом на базі лікарні відділення інтенсивної терапії на 50 ліжок з можливістю підключення до системи апаратів штучної вентиляції легенів. Фахівці підприємства провели обстеження ліній електропостачання у відділенні та видали конструкторську документацію на заміну електропроводки. Всі роботи виконуються за власний кошт підприємства.