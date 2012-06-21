Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Для Нововоронцовської центральної районної лікарні, що в Херсонській області придбано модульну котельню. Нове обладнання з’явилося в рамках виконання проекту «Реконструкція теплових мереж КЗ «Нововоронцовська центральна районна лікарня», що реалізується за кошти державного бюджету при співфінансуванні з районним бюджетом. Потужність котельні складає 300 кіловат. Модульна котельня вже доставлена до КЗ «Нововоронцовська центральна районна лікарня», на черзі роботи з її встановлення та підключення. В подальшому здійснюватиметься утеплення наявних теплових мереж та підключення триповерхового терапевтичного відділення закладу до котельні. В перспективі це забезпечить належний температурний режим у відділеннях лікарні та щорічну економію до одного мільйона бюджетних коштів.