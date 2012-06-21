МОЗ стверджує: роботодавець має право перевірити правомірність видачі листка непрацездатності. Для цього йому необхідно зробити запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської міської державної адміністрацій, у підпорядкуванні якого — заклад охорони здоров'я, який видавав листок непрацездатності.
МОЗ уже не вперше висловлює таку думку: ще в листі від 03.08.06 р. 3.07-16/1004 відомство зазначало, що роботодавець може перевіряти обґрунтованість видачі листка непрацездатності, але тоді фахівці відомства пропонували йому звертатися безпосередньо до медичних установ. Водночас зауважимо, що нормативними документами не передбачено терміну розгляду таких заяв як підрозділами держадміністрації, так і медичними закладами.
Своєю чергою, п. 2.1 Положення № 25 установлено, що комісія із соціального страхування підприємства має право звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду соцстраху з питань перевірки правильності видачі листків непрацездатності застрахованим особам підприємства.
Утім роботодавець, звісно, може звернутися до підрозділу держадміністрації і сподіватися на швидку відповідь. Однак таке звернення не може бути підставою для затримання виплат за листком непрацездатності.