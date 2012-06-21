У Мирнограді на Донеччині після реконструкції відкрили сучасний хірургічний корпус центральної міської лікарні. Значення цієї події для шахтарського міста важко переоцінити ще й тому, що капітальний ремонт у тутешньому медичному закладі зробили вперше за останні сорок років, а нове обладнання востаннє тут встановлювали аж у далекому 1974 році… Нині ж істотну реконструкцію центральної міської лікарні вдалося провести завдяки фінансові підтримці Європейського інвестиційного банку за технічного сприяння Програми розвитку ООН (загальна вартість проекту 230 тисяч євро). Під час реконструкції приміщень хірургічного відділення, яке тепер зможе приймати більше 11 тисяч пацієнтів щороку, тут також встановили сучасний рентгенівський апарат. Згадана система дуже зручна і функціональна, адже використовується у хірургії, гастроентерології, гінекології, педіатрії, урології і дозволяє провести лінійну якісну томографію, досліджувати стан грудної клітки, кісток чи легень пацієнта.
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