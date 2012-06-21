Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зінаїди Антоненко не стало зовсім недавно – 13 квітня цього року вона раптово померла на своєму робочому місці. Вона працювала завідуючою інфекційним відділенням Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Давидова. Як свідчать колеги, від фізичного і нервового перенапруження в неї не витримало серце, адже Конотоп і район стали місцем особливо активного поширення коронавірусу.
На цій посаді медик працювала понад 20 років, а всього доля їй відвела 64 роки.
З метою гідного вшанування пам’яті про Зінаїду Антоненко депутати Конотопської міської ради під час недавньої сесії підтримали рішення про присвоєння медику звання Почесного громадянина міста.